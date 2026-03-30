"ปู มัณฑนา" ขึ้นศาลอาญาฯ คดีหมิ่นฯ ทนายแก้ว อ้างไม่ได้ระบุถึงใคร

วันนี้ (30 มี.ค.) ศาลอาญามีนบุรี นัดพร้อมและสอบคำให้การจำเลยคดีที่ นายมนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือทนายแก้ว เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.มัณฑนา หิมะทองคำ หรือปู มัณฑนา อดีตดาราชื่อดังเป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
น.ส.มัณฑนา กล่าวว่า ข้อความที่ถูกทนายแก้วฟ้องหมิ่นประมาทนั้น เป็นข้อความที่ตนใช้เป็นภาษาที่ใช้ของคนภาคใต้ ตนจะเอามาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล เหตุผลที่ทนายแก้วฟ้อง มาจากการที่เราต่างเป็นคู่กรณีกันอยู่แล้ว ในการโพสต์แต่ละครั้งฝ่ายคู่กรณีคงจับไปเชื่อมโยงกับตัวเองทั้งที่ตนไม่ได้ระบุถึงใคร
