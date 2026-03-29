กทม.เช้านี้คุณภาพอากา 'ปานกลาง' ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 36.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหลักสี่ 34.8 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 34.2 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 33.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 32.4 มคก./ลบ.ม.
6. เขตตลิ่งชัน 31 มคก./ลบ.ม.
7. เขตวังทองหลาง 30.5 มคก./ลบ.ม.
8. เขตสาทร 30.5 มคก./ลบ.ม.
9. เขตจตุจักร 30.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสายไหม 29 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางนา 28.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางพลัด 28.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 25.6 - 34.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 22.7 - 34.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 20.1 - 30.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้ 20.3 - 36.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 20.3 - 31 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 21.4 - 28.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง