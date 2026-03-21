"พีระพันธุ์"อวยพรวันเกิด"ประยุทธ์" ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นหลักของประเทศชาติตลอดไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ภาพคู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ระบุว่า " วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านองคมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกวาระหนึ่ง 

แม้ท่านจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้ว แต่คุณความดีที่ท่านได้ทำให้ชาติบ้านเมืองยังคงอยู่ในความทรงจำของผมและประชาชน 

ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาล ประทานพร และคุ้มครองให้ท่านมีแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นหลักของประเทศชาติตลอดไปครับ " 