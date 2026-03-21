สธ.เผยไข้หวัดใหญ่ปี 69 พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ผ่านละอองฝอยจากการไอ จาม หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็กและวัยทำงาน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 9 มี.ค. 2569 พบผู้ป่วยสะสม 137,276 ราย เสียชีวิต 8 ราย กลุ่มที่ป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 0–14 ปี แม้จำนวนผู้ป่วยช่วงสัปดาห์ล่าสุดเริ่มลดลง แต่ยัง สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และคาดว่าช่วงกลางปีอาจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว และไม่ได้รับวัคซีน จึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัย ล้างมือ สวมหน้ากากเมื่อป่วย และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค