"นิพิฏฐ์"ชี้น้ำมันหายไปไหน ยังแก้ผ้าใครไม่ได้เลย แนะไปตรวจถังเก็บน้ำมันในภาคใต้มีการกักตุนหรือไม่

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า น้ำมันหายไปไหน ยังแก้ผ้าใครไม่ได้เลย
ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ในภาคใต้ มีที่ไหนบ้าง เป็นของใครบ้าง คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ น่าจะรู้ดีที่สุด เพราะทำธุรกิจน้ำมันมาตลอดชีวิต
ลองไปตรวจดูสิครับ มีการกักตุนน้ำมันหรือเปล่า
อีกคนหนึ่งที่น่าจะมีข้อมูลดีเท่าๆกับคุณพิพัฒน์ คือคุณบุญสม ต.บางกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี แต่ท่านเลิกทำธุรกิจนี้ไปแล้ว
แถว ๆ ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา ก็มีคลังน้ำมันขนาดใหญ่ ของใครไม่รู้แต่คงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนกล้าเข้าไปตรวจสอบหรอก
ระบบการจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย ไม่มี
ธรรมาภิบาลหรอก มีการหาผลประโยชน์กันตั้งแต่การผลิต-การขนส่ง-การจำหน่าย
ที่มีปัญหา ส่วนหนึ่งมาจากระบบการขนส่ง ลองตรวจสอบดูสิครับ ทั้งการขนส่งทางระบบท่อ และ การขนส่งทางรถยนต์
รัฐมนตรีพิพัฒน์ เคยบอกว่าจะแก้ผ้าผู้ค้าน้ำมันประจานว่าน้ำมันหายไปไหน แต่สุดท้ายยังไม่สามารถแก้ผ้าใครได้
ไปตรวจแถวเกาะแต้ว สงขลาก่อน อาจแก้ผ้าใครได้สักคน แต่ผมว่าไม่กล้า
ใครเป็น ส.ส.มีเอกสิทธิคุ้มครอง ถ้าจะช่วยประชาชนก็ทำเถอะ ผมเป็นประชาชนไม่มีเอกสิทธิคุ้มครอง ทำได้แค่นี้แหละ/