จุฬาราชมนตรี ประกาศ "วันอีฎิ้ลฟิตริ"ตรงกับวันนี้

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 9 ของเดือนเซาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๗
ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๗ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
(นายอรุณ บุญชม) (มูฮัมหมัดญาลาลุดดีน บิน ฮูเซ็น)