กทม.แจ้งทดสอบการเดินระบบเครื่องสูบน้ำอุโมงค์หนองบอน 21 - 23 มี.ค.

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จะมีการทดสอบการเดินระบบของเครื่องสูบน้ำ และการรับน้ำจากคลองเข้าอาคารรับน้ำแต่ละแห่ง โดยการทดสอบดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองบางส่วนของพื้นที่เขตบางนา เขตสวนหลวง เขตประเวศ และเขตพระโขนง มีระดับน้ำสูงขึ้นในระยะเวลาชั่วคราว
เพื่อทดสอบการเดินระบบของโครงการ สำหรับเตรียมพร้อมรับหน้าฝนในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันน้ำท่วมประจำปี พ.ศ. 2569 แผนดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึง 30 เมษายน 2569
ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 203 2623