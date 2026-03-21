เปิดตลาดทองคำร่วง 1,900 บาท รูปพรรณขายออก 71,250 บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 1,900 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 70,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 68,841.56 บาท