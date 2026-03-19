สกลนครเปิดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุสายตาผิดปกติ หนุนทักษะการดูแลที่ถูกต้อง

นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อให้ความรู้โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และพยาบาลวิชาชีพ เสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างถูกต้อง มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ก่อนหน้านี้ เทศบาลนครสกลนครได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสายตาในชุมชน ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 5 แห่ง พบผู้สูงอายุที่มีภาวะสายตาผิดปกติเบื้องต้น จำนวน 250 คน ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพดวงตา การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาทางสายตาในผู้สูงอายุ รวมถึงการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสกลนครอย่างยั่งยืน
ก่อนหน้านี้ เทศบาลนครสกลนครได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสายตาในชุมชน ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 5 แห่ง พบผู้สูงอายุที่มีภาวะสายตาผิดปกติเบื้องต้น จำนวน 250 คน ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยโครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพดวงตา การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาทางสายตาในผู้สูงอายุ รวมถึงการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสกลนครอย่างยั่งยืน