ศบก.เผยแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิต 1 ราย จากสถานการณ์สู้รบ

นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการแถลงประจำวันของศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอล ว่า ทางการอิสราเอลแจ้งว่ามีแรงงานชาวไทยในภาคเกษตรกรรม เสียชีวิต 1 ราย เมื่อช่วงดึกของวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา และได้ดำเนินการติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับทางการอิสราเอลและกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการดูแลการนำร่างกลับมายังประเทศไทย รวมถึงดูแลสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต