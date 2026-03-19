GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 430 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (18 มี.ค) จุดความร้อนของไทยพบ 430 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 143 จุด พื้นที่เกษตร 90 จุด พื้นที่ เขต สปก. 80 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 75 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 41 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 4435 จุด ลาว 1150 จุด กัมพูชา 549 จุด เวียดนาม 425 จุด มาเลเซีย 58 จุด