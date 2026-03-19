แผ่นดินไหว อ.แม่สรวย 3.0 ริกเตอร์ ไม่มีรายงานความเสียหาย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (19 มี.ค.) เวลา 05:31 น. เกิดแผ่นดินไหว ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขนาด 3.0 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 2 กิโลเมตร

ทั้งนี้ มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ อ.พาน อ.เมืองเชียงราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่