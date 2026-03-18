"หน่วยกู้ภัยบัวขาว"แจ้งงดให้บริการรับกลับบ้าน - ผู้ป่วยหมอนัด -งดออกพ่วงแบต-บริการเติมน้ำมันกรณีน้ำมันหมด

ประกาศแจ้งให้ทราบ หน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว ขออนุญาตงดให้บริการรับกลับบ้าน,ผู้ป่วยหมอนัด,งดออกพ่วงแบต,บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงหมดและเคสบริการอื่นๆ ที่ทำให้ "สูญเสียทรัพยากรด้านน้ำมันเชื้อเพลิง" ในการออกการช่วยเหลือ
เนื่องด้วย #ปัญหาทรัพยากรน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่มีจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถออกช่วยเหลือเคสบริการประชาชนได้ทุกเคส เพื่อให้เชื้อเพลิงรถพยาบาลเพียงพอและสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย-ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย (ป้องกันรถพยาบาลน้ำมันหมดระหว่างนำส่ง)
ทั้งนี้หน่วยกู้ภัยบัวขาว มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว ยังคงให้บริการด้าน ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ตามปกติ ทั้งอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย-ฉุกเฉินและด้านสาธารณภัยต่างๆ จนกว่าปัญหาด้านทรัพรยากรเชื้อเพลิง(น้ำมันเชื้อเพลิง)จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
จึงแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านทราบ
#หน่วยกู้ภัยบัวขาว_มูลนิธิเจ้าปู่บัวขาว พบเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669