ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับ ให้สิทธิทนายความแต่งกายตามเพศสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2568 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 27 (3) (จ) และมาตรา 51 โดยความเห็นชอบ ของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
คณะกรรมการสภาทนายความ จึงออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 20 ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ดังนี้ ดังนี้
"(5) ทนายความชายหรือหญิง ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิด มีสิทธิแต่งกายแบบสากลนิยม กระโปรง หรือกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น สีขาว สีน้ำตาล หรือสีดํา เข้าชุดกับเครื่องแต่งกาย"
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
ธนพล คงเจี้ยง
นายกสภาทนายความ