ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก.ล.ต.เห็นชอบจัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่เป็นความจริง

ก.ล.ต.ออกเอกสาร พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฉบับที่ 8 ระบุการให้ความเห็นชอบจัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีเกี่ยวกับเอกสารข้างต้นนั้น เป็นเอกสารปลอมที่มิจฉาชีพจัดทำขึ้นมา เพื่อนำไปหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็น หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุน ซึ่ง ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจลงทุน ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยสามารถเช็กรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ http://sec.or.th/seccheckfirst หรือผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check Firs
