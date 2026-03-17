ศบก.เผยสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังขยายตัวต่อเนื่อง

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลง ว่า สถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีทางอากาศระหว่างกันในหลายประเทศ ซึ่งกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และซาอุดิอาระเบีย สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธ และโดรนจำนวนมาก ที่พุ่งเป้าไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญ อาทิ แหล่งน้ำมัน และสนามบิน
นอกจากนี้ ปัจจุบันเรือน้ำมันจำนวนมากยังคงติดค้างบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก หลายประเทศแสดงความกังวลและประณามอิสราเอลที่ส่งกองกำลังเข้าไปโจมตีในเลบานอน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นจำนวนมาก
ขณะที่หลายประเทศได้ปฏิเสธการร่วมกองกำลังเรือรบเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามคำขอของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้จากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน กระทรวงต่างประเทศจึงขอให้คนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด ติดตามข่าวสาร และคำแนะนำจากช่องทางติดต่อทางการ รวมถึงลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่อยู่ และช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบ
