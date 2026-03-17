xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขน คลองสามวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น. มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขน คลองสามวา เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ปริมาณฝนสูงสุดเขตสายไหม 23.0 มม.