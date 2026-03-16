มทภ.2 ทอดผ้าป่าสามัคคี-ขยายเขตไฟฟ้าฐานภูมะเขือกลาง หนุนความมั่นคงชายแดน

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ เพื่อสมทบทุนในการปฏิสังขรณ์สถานที่พักสงฆ์ โดยมีเหล่าทหารและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการรภูมะเขือกลาง ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ผู้บริหารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ผู้แทนของ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการงานขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเสริมความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านภูมะเขือ
นายปริญญา เชื้อปรางค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการกำกับดูแล งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 จังหวัด งานขยายเขตก่อสร้าง ระบบจำหน่าย ฐานภูมะเขือกลาง-ภูมะเขือบน ตามโครงการ เสริมสร้างความมั่นคง ของระบบไฟฟ้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือกลางในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ความมั่นคงจากเหตุการณ์การสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงที่ผ่านมา
