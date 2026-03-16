อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน เผยโลมาปากขวดโผล่กว่า 120 ตัว สะท้อนความสมบูรณ์ทะเลไทย

นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวว่า การพบโลมาปากขวดกว่า 120 ตัว ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล และเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแล ปกป้อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
โลมาเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งมลพิษ ขยะทะเล และกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น การอนุรักษ์ทะเลไม่ใช่เพียงเพื่อสัตว์ทะเลเท่านั้น แต่เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทั้งหมด
เราขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเดินเรือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าใกล้หรือรบกวนสัตว์ทะเล ลดความเร็วเรือในพื้นที่ที่พบสัตว์น้ำ และช่วยกันลดปริมาณขยะ เพื่อให้โลมาและสิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน”
การพบเจอครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นภาพความประทับใจกลางท้องทะเล แต่ยังเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้