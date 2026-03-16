สดร.เผยจรวดส่งดาวเทียมของจีนผ่านน่านฟ้าไทยช่วงค่ำวานนี้

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เเห่งชาติ โพสต์ระบุว่า เมื่อช่วง 20:30 น. ของวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569 มีผู้พบเห็นแสงปริศนาจากบริเวณเหนือฟ้า จ. น่าน จากการตรวจสอบ คาดว่าเป็นจรวดลองมาร์ช 6A (Long March 6A) ที่ปล่อยจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน (Taiyuan satellite launch center) ในมณฑลชานซี ทางเหนือของจีน เมื่อเวลา 20:22 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เพื่อส่งดาวเทียมเหยาก่าน-50 02 (Yaogan-50 02) เข้าสู่วงโคจรระดับต่ำรอบโลก (LEO) ซึ่งแนวที่จรวดพุ่งนั้นไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้จรวดผ่านเหนือน่านฟ้าประเทศไทย
ชุดดาวเทียมเหยาก่าน (Yaogan / 遥感) เป็นชุดของดาวเทียมสังเกตการณ์โลก ใช้สำรวจการใช้ที่ดิน การเกษตร ภัยธรรมชาติ และความมั่นคง เริ่มส่งขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และมีดาวเทียมในชุดแล้วมากกว่า 140 ดวง
ในภูมิภาคที่อยู่ใกล้ประเทศไทย จะมีศูนย์อวกาศที่มีแท่นปล่อยจรวดอยู่ในประเทศจีนกับอินเดีย ดังนั้น เมื่อทางจีนกับอินเดียปล่อยจรวดเพื่อส่งดาวเทียมหรือยานสำรวจขึ้นสู่อวกาศ จะมีโอกาสที่จรวดของจีนหรืออินเดียผ่านน่านฟ้าไทยได้