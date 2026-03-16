ทร.ปฏิบัติตามมติ ครม.งดเดินทางไปราชการต่างประเทศ หวังลดภาระงบประมาณภาครัฐ

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อลดภาระงบประมาณด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายภาครัฐ และให้สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในภารกิจที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้นั้น
กองทัพเรือได้รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติตามในทันที โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศตามมติ ครม.ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปราชการในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต่อภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ผูกพันแล้ว จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและความจำเป็นของภารกิจเป็นรายกรณี เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
กองทัพเรือยืนยันว่าจะดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศ และการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม