อดีตบิ๊กข่าวกรอง ชี้ไทยควรยกเลิกฟรีวีซ่าคัดกรอง นทท.มีคุณภาพ​ ไม่ใช่ตั้งใจหางานทำ-ตั้งรกรากในไทย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ยกเลิกฟรีวีซ่า

ช่วงนี้เสียงเรียกร้องให้ยกเลิกฟรีวีซ่าดังระงม
ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า ไทยไม่ได้ต่อต้านชาวยิวหรือชนชาติใดเป็นพิเศษ

ไทยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาไทย​ แต่ไทยคงต้องคัดกรองนักท่องเที่ยว

ไทยต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ​ มีสตางค์
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเข้ามาหางานทำหรือตั้งรกรากในไทย

วิธีการคัดกรองนักท่องเที่ยวคือการดำเนินการผ่านกระบวนการขอวีซ่า​ ที่นักท่องเที่ยวต้องมีประวัติที่ดี​ มีรายได้เพียงพอสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว​ มิใช่ใครก็ได้สามารถเข้ามาไทยได้​ ไทยเรามีสมบัติที่ดีที่จะอวดชาวโลก​ แต่ต้องมีค่าเข้าชม​ ไม่ฟรี​

อย่าสนใจหรือให้ความสำคัญกับตัวเลขนักท่องเที่ยวมากเกินไปจนลืมสนใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ​ ไทยจึงต้องเสี่ยงภัยกับผู้ก่อการร้าย​ คนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับแก๊งค์สแกรมเมอร์​ อาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี​ มาเฟียต่างชาติ

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาและอยู่เกินกำหนด​ ไม่ว่าจะชาวยิวหรือชนชาติอื่น​ ต้องเชิญออกนอกประเทศ​ เพราะเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้​ หากอยากเข้ามาอยู่ในไทยและประกอบอาชีพต้องขอวีซ่าอีกประเภทหนึ่ง

ตรวจคนเข้าเมืองต้องเข้มงวดให้มากต่อนักท่องเที่ยวที่อยู่เกินกำหนด​ คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย​ คนไม่พอ​ เครื่องมือไม่พอ​ รีบขอในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนี้