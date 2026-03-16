อดีตบิ๊กข่าวกรอง ชี้ไทยควรยกเลิกฟรีวีซ่าคัดกรอง นทท.มีคุณภาพ​ ไม่ใช่ตั้งใจหางานทำ-ตั้งรกรากในไทย

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ยกเลิกฟรีวีซ่า
ช่วงนี้เสียงเรียกร้องให้ยกเลิกฟรีวีซ่าดังระงม
ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า ไทยไม่ได้ต่อต้านชาวยิวหรือชนชาติใดเป็นพิเศษ
ไทยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาไทย แต่ไทยคงต้องคัดกรองนักท่องเที่ยว
ไทยต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีสตางค์
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเข้ามาหางานทำหรือตั้งรกรากในไทย
วิธีการคัดกรองนักท่องเที่ยวคือการดำเนินการผ่านกระบวนการขอวีซ่า ที่นักท่องเที่ยวต้องมีประวัติที่ดี มีรายได้เพียงพอสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว มิใช่ใครก็ได้สามารถเข้ามาไทยได้ ไทยเรามีสมบัติที่ดีที่จะอวดชาวโลก แต่ต้องมีค่าเข้าชม ไม่ฟรี
อย่าสนใจหรือให้ความสำคัญกับตัวเลขนักท่องเที่ยวมากเกินไปจนลืมสนใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ไทยจึงต้องเสี่ยงภัยกับผู้ก่อการร้าย คนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับแก๊งค์สแกรมเมอร์ อาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี มาเฟียต่างชาติ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาและอยู่เกินกำหนด ไม่ว่าจะชาวยิวหรือชนชาติอื่น ต้องเชิญออกนอกประเทศ เพราะเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ หากอยากเข้ามาอยู่ในไทยและประกอบอาชีพต้องขอวีซ่าอีกประเภทหนึ่ง
ตรวจคนเข้าเมืองต้องเข้มงวดให้มากต่อนักท่องเที่ยวที่อยู่เกินกำหนด คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย คนไม่พอ เครื่องมือไม่พอ รีบขอในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนี้