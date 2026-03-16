เตือน ปชช.ระวังมิจฉาชีพหลอกส่งลิงก์ “เติมน้ำมันฟรี” คลิกแล้วเสี่ยงถูกดูดเงินในบัญชี

ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441 ขอแจ้งเตือนกลโกงดังกล่าว ซึ่งมักแพร่กระจายผ่าน SMS โซเชียลมีเดีย หรือโฆษณาปลอมในเพจที่แอบอ้างเป็นปั๊มน้ำมันหรือแบรนด์ดัง โดยอาศัยสถานการณ์ข่าวต่างประเทศมาเป็น “เหยื่อล่อ” ซึ่งข้อความมักใช้คำที่กระตุ้นความสนใจ เช่น “รับสิทธิ์เติมน้ำมันฟรี 500 บาท” หรือ “คูปองพิเศษเฉพาะลูกค้าวันนี้เท่านั้น” เพื่อให้เหยื่อรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบ
เมื่อเหยื่อกดลิงก์ จะถูกนำไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีหน้าตาคล้ายเว็บไซต์จริง เมื่อเหยื่อเผลอกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตร หรือรหัส OTP จากนั้นมิจฉาชีพจะนำข้อมูลไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีธนาคารหรือทำธุรกรรมทันทีสุดท้ายเงินในบัญชีถูกดูดออกไปจนหมดในเวลาไม่กี่นาที
กลโกงลักษณะนี้อาศัย “ความอยากได้สิทธิ์พิเศษ” เป็นตัวล่อ ทำให้หลายคนเผลอคลิกลิงก์โดยไม่ทันระวัง ดังนั้นประชาชนควรตั้งสติและตรวจสอบทุกครั้งก่อนกรอกข้อมูลสำคัญในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ หากประชาชนโดนหลอกลวงออนไลน์ โทรแจ้งดำเนินการระงับบัญชี โทรสายด่วน1441 หรือ แจ้งเบาะแส ข่าวปลอม และอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ โทรสายด่วน 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง