รมว.ทส.สั่งเยียวยา 2 ผู้พิทักษ์ป่าฯ บาดเจ็บขณะจับมอดไม้-ล้มป่วยหลังลุยดับไฟป่าต่อเนื่อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แสดงความห่วงใยและสั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 2 ราย หลังได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก พร้อมกำชับหน่วยงานทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่เสี่ยง
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ถึงเหตุการณ์บาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงรุกและเฝ้าระวังไฟป่าตามนโยบายกระทรวงฯ ดังนี้
กรณีนายนพดล อยู่นุช พนักงานจ้างเหมา (TOR) ประสบอุบัติเหตุขณะนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้บริเวณ "ป่าห้วยขนุน" ซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขาลาดชัน โดยในระหว่างวิ่งไล่กวดผู้กระทำผิด นายนพดลได้เสียหลักล้มกระแทกโขดหินอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้กระดูกขาซ้ายหัก เพื่อนร่วมงานต้องเร่งแบกหามออกจากป่าลึกเพื่อส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิ โดยมีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในวันที่ 17 มีนาคมนี้
กรณีนายปรีชา บำรุงเขต หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ศร.2 (ดงใหญ่) ซึ่งเป็นกำลังหลักในการบัญชาการดับไฟป่าในพื้นที่รอยต่อสำคัญ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายวันภายใต้สภาพอากาศร้อนจัดและควันไฟสะสม ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียรุนแรง มีไข้สูงเฉียบพลัน และขาซ้ายบวมอักเสบ ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ นายสุชาติ ได้เน้นย้ำให้กรมอุทยานฯ มอบสวัสดิการและเงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งประเมินความพร้อมด้านสุขภาพและอุปกรณ์ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ