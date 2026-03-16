GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 579 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (15 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 579 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่เกษตร 163 จุด พื้นที่ เขต สปก. 147 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 113 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 100 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 46 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 1597 จุด กัมพูชา 938 จุด ลาว 763 จุด เวียดนาม 148 จุด มาเลเซีย 26 จุด