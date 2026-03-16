กองกำลังผาเมืองรวบขบวนการลักลอบลำเลียงยาบ้า ยึดข้องกลาง 3 ล้านเม็ด

กองกำลังผาเมือง โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 00.50 น. ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย จำนวน 1 คัน จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่รถยนต์คัดดังกล่าวได้ขับหลบหนี หน่วยจึงได้ทำการติดตามรถยนต์คันกล่าว จนถึงบริเวณบ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบรถยนต์ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้ และผู้ต้องสงสัยได้ทำการหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบพบ รถยนต์ ภายในรถพบ กระสอบฟางสีฟ้า ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 14 กระสอบ ด้านหลังกระบะรถยนต์ และ ภายในรถยนต์บริเวณหลังคนขับ จำนวน 6 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 20 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละประมาณ 150,000 เม็ด รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000,000 เม็ด
และเมื่อเวลา 10.30 น. พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง มอบให้ พันเอก ธวัฒน์ อินกอง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก เป็นผู้แทน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป