เอกชน-ราชสกุล-หน่วยงาน ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

วันนี้ (15 มี.ค.) โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์มาจากวัดระฆังโฆสิตาราม วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร วัดเขาช่องลม วัดพันเสด็จนอก วัดพันเสด็จใน จ.ชลบุรี วัดเสด็จ วัดลานนา จ.ปทุมธานี วัดหนองไผ่พิทยาราม จ.เพชรบูรณ์ วัดบรรพตสุทธาราม จ.พิจิตร ที่สวดพระพุทธมนต์
ส่วนเวลา 14.30 น. ราชสกุลจรูญโรจน์ ราชสกุลหัสดินทร ราชสกุลนันทวัน ราชินิกุลวงศ์พลางกูร ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์มาจาก วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร วัดสันทรายมูล วัดหนองแหย่ง วัดศรีปิงเมือง วัดยางทอง จ.เชียงใหม่ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง วัดหนองหมู วัดหางน้ำหนองแขม จ.นครสวรรค์ วัดรามแก้ว จ.นครศรีธรรมราช วัดศรีวิชัยวัฒนาราม จ.ชัยนาท สวดมาติกาและสดับปกรณ์
ขณะที่เวลา 17.00 น. มูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย คณะศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์วัดวชิรธรรมาราม วัดพระยายัง วัดปทุมวนาราม วัดบรมนิวาส วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดสัมพันธวงศาราม วัดพระยายัง วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร และวัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเวลา 19.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) และบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด บริษัท ไดนอร์ กรุ๊ป (โฮลดิ้ง) จำกัด เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระสงฆ์จากวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร และ วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สวดพระอภิธรรม
ส่วนเวลา 14.30 น. ราชสกุลจรูญโรจน์ ราชสกุลหัสดินทร ราชสกุลนันทวัน ราชินิกุลวงศ์พลางกูร ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์มาจาก วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร วัดสันทรายมูล วัดหนองแหย่ง วัดศรีปิงเมือง วัดยางทอง จ.เชียงใหม่ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง วัดหนองหมู วัดหางน้ำหนองแขม จ.นครสวรรค์ วัดรามแก้ว จ.นครศรีธรรมราช วัดศรีวิชัยวัฒนาราม จ.ชัยนาท สวดมาติกาและสดับปกรณ์
ขณะที่เวลา 17.00 น. มูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย คณะศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์วัดวชิรธรรมาราม วัดพระยายัง วัดปทุมวนาราม วัดบรมนิวาส วัดเทพศิรินทราวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดสัมพันธวงศาราม วัดพระยายัง วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร และวัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเวลา 19.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) และบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด บริษัท ไดนอร์ กรุ๊ป (โฮลดิ้ง) จำกัด เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พระสงฆ์จากวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร และ วัดเพชรสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สวดพระอภิธรรม