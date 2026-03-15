การเคหะฯ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจวัยทำงาน-สมดุลชีวิตยุคดิจิทัล

วันนี้ (15 มี.ค.) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างเสริมสุขภาวะทางใจวัยทำงาน และสมดุลชีวิตยุคดิจิทัล (Mental Health) โดย ดร. ตฤณห์ โพธิ์รักษา บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health) และความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในการทำงาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ