ฝุ่นPM2.5 ในไทยเช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 7 จังหวัด เริ่มมีผลกระทบสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เวลา 07:00 น. วันนี้ (15 มี.ค.) ว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ พบว่า มี 7 จังหวัด ที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.พิษณุโลก จ.ราชบุรี และ จ. สมุทรสงคราม