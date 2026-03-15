ฝุ่นPM2.5 กรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ 3 พื้นที่

ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 มี.ค.69 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นPM2.5 ตรวจวัดได้ 21.3-45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 3 พื้นที่ คือ
1.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 45.0 มคก./ลบ.ม.
2.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 39.0 มคก./ลบ.ม.
3.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
