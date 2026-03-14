อุทัยธานีวุ่น! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปชช.-เกษตรกรเจอผลกระทบใช้รถไถ-เครื่องสูบน้ำไม่ได้

วันนี้ (14 มี.ค.) จังหวัดอุทัยธานีเกิดสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถจำนวนมากต้องขับรถตระเวนหาปั๊มเติมน้ำมันกันทั่วจังหวัด โดยเฉพาะผู้ใช้รถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซล ขณะที่เกษตรกรได้รับผลกระทบหนัก ต้องจอดรถไถนาและเครื่องสูบน้ำไว้บ้าน เพราะไม่มีน้ำมันใช้งาน
ทั้งนี้ พนักงานปั๊ม เปิดเผยว่า รอรถขนน้ำมันจาก PTT Public Company Limited มาส่ง แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด ทำให้ไม่สามารถรับปากผู้ใช้บริการได้ ส่งผลให้ผู้ใช้รถจำนวนมากต้องขับรถไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อหาน้ำมันเติมสำรองไว้ใช้งาน ขณะที่ปั๊มบางแห่งของบางจาก ในตัวเมืองต้องจำกัดการเติมน้ำมันเพียงวันละประมาณ 1,000 คัน และปั๊มในต่างอำเภอ หากมีน้ำมันก็ต้องต่อคิวนานกว่า 2 ชั่วโมง
