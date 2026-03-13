ปชป.มีมติ“งดออกเสียง”โหวตประธานสภาฯ ย้ำจุดยืนฝ่ายค้าน

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุม สส.ของพรรคเป็นนัดแรก โดยมีวาระสำคัญในการจัดทัพบริหารงานในสภาฯ และกำหนดทิศทางการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้น
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่ประชุม สส. มีมติเลือกทีมบริหารชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติ ดังนี้
1. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็น ประธาน สส. พรรคประชาธิปัตย์
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง เป็น รองประธาน สส. (ลำดับที่ 1)
3. นายพิทักษ์เดช เดชเดโช เป็น รองประธาน สส. (ลำดับที่ 2)
4. นายพศิน ปิตุเตชะ เป็น เลขานุการที่ประชุม สส.
สำหรับประเด็นการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ นายพงศกร ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าจะ "งดออกเสียง" เนื่องจากปัจจุบันพรรคทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน และไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า พรรคจะไม่ส่งคนลงแข่งในตำแหน่งนี้ และเชื่อว่าพรรคคู่แข่งในฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนก็คงจะไม่ส่งแข่งเช่นกัน เนื่องจากตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้นำฝ่ายค้านต้องไม่มีสมาชิกในพรรคดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาฯ
"เราเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชนจะทำตามสิ่งที่เคยประกาศไว้ต่อสาธารณะว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งเมื่อไม่ใช่พรรคอันดับ 1 ดังนั้นเมื่อไม่มีการส่งคนแข่งและข้อจำกัดทางกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติงดออกเสียงในครั้งนี้" นายพงศกร กล่าว
นอกจากเรื่องตัวบุคคลและมติโหวตแล้ว นายพงศกร ระบุว่าที่ประชุมยังมีการพูดคุยถึงญัตติที่พรรคเตรียมเสนอต่อสภาฯ ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประชุมหารือรายละเอียด และจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งในภายหลัง