GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 286 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (12 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 286 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่เกษตร 88 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 66 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 53 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 43 จุด พื้นที่ เขต สปก. 35 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 3095 จุด กัมพูชา 508 จุด ลาว 292 จุด เวียดนาม 193 จุด มาเลเซีย 44 จุด