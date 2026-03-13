โรงรับจำนำ กทม.เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 14 , 21 , 28 มี.ค.

นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก. กล่าวว่าสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภท ทองคำ นาก เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม และเบ็ดเตล็ด จำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจทรัพย์หลุดจำนำดังกล่าว เข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินผ่าน QR CODE หรือชำระเงินผ่านบัตรเดบิต ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียม ยกเว้นกรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 1%) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ตามวัน เวลา ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ที่หน้างานหรือลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2158 0042 -4 เวลา 08.00 - 16.00 น. (ตามวันเวลาราชการ)