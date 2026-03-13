กสทช.เตือน ปชช.รับจ้างเปิดซิมม้า มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับสูงสุด 3 แสน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตือนประชาชนการรับจ้างเปิดซิมให้ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นนำชื่อเราไปใช้ลงทะเบียนซิม ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฏหมาย พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2568) คือ
- ผู้รับจ้างเปิดซิม มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ผู้จัดหา ซื้อ-ขาย หรือโฆษณาซิมม้า มีโทษ จำคุก 2–5 ปี ปรับ 200,000–500,000 บาท
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือสแกนใบหน้าเพื่อเปิดซิมให้ผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมออนไลน์