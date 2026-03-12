ม.รังสิต แต่งตั้ง "อ.ปานเทพ" เป็น "ศาสตราภิชานสาขาการแพทย์บูรณาการ"

มหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้งอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ เป็น
ศาสตราภิชานสาขาการแพทย์บูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขณะที่อาจารย์ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กราบขอบพระคุณ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบเกียรติที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในตำแหน่ง ศาสตราภิชาน สาขาการแพทย์บูรณาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้กับผมมา ณ โอกาสนี้
ศาสตราภิชานสาขาการแพทย์บูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขณะที่อาจารย์ปานเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กราบขอบพระคุณ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบเกียรติที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในตำแหน่ง ศาสตราภิชาน สาขาการแพทย์บูรณาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้กับผมมา ณ โอกาสนี้