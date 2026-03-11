อบต.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน หลังพัดถล่มแม่สะเรียงซ้ำรอบสอง

วันนี้ (11 มี.ค.) เวลา 15.00 น. เกิดพายุฝนลมแรง ลูกเห็บตก เป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองป่าแขม ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง
ทั้งนี้ หลังพายุฝนสงบไปกว่า 1 ชั่วโมง ยังทิ้งร่องรอยลูกเห็บเกลื่อนริมทาง และในบ้านเป็นจำนวนมาก ทางอำเภอแม่สะเรียง จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม อ.แม่สะเรียง ได้ประสบผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ตั้งแต่เย็นของวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ยังอยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ต.บ้านกาศ 4 หมู่บ้าน กว่า 90 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายบริเวณหลังคาถูกกระแสลมแรงพัดได้รับความเสียหาย โดยทาง อบต.บ้านกาศ ได้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
