รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดฯ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมศักยภาพ

นายประสิทธิ์ อินทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล และประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2569 โดยมีนางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสายพิน อินทโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวขอบคุณในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละในการทำงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรี และสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายสตรี รวมถึงแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิสตรี สร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคระหว่างเพศ จากนั้นได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ สิทธิ ความยุติธรรม และเสียงของผู้หญิง สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามลำดับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวขอบคุณในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละในการทำงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรี และสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายสตรี รวมถึงแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิสตรี สร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคระหว่างเพศ จากนั้นได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ สิทธิ ความยุติธรรม และเสียงของผู้หญิง สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามลำดับ