กรมชลฯ เตือนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน 11–13 มี.ค. พเตรียมเครื่องจักร- เจ้าหน้าที่รับมือฝนฟ้าคะนอง

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2569 โดยจะเริ่มมีผลกระทบจาก ภาคเหนือก่อน จากนั้น ภาคกลาง ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป โดยมีลักษณะของ พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าในบางพื้นที่
ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าว
กรมชลประทานได้ติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน โดยบริหารจัดการระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ควบคู่กับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทาน ระบบระบายน้ำ และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดการกีดขวางทางน้ำ และรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำ
ขณะเดียวกัน ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และกำลังเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมปฏิบัติงานทันที หากเกิดสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร สายด่วนกรมชลประทาน 1460