ราคาทองคำครั้งที่ 10 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 78,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.13 น. ครั้งที่ 10 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,500.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,951.60 บาท