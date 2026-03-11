สนามบินภูเก็ต แจ้งเหตุ Air India Express ขัดข้องบนรันเวย์ขณะลงจอด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 (ภูเก็ต, พังงา) ได้รับแจ้งเหตุอากาศยานขัดข้องขณะลงจอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเครื่องบินสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน IX938 เส้นทางบิน Hyderabad – Phuket มีผู้โดยสารจำนวน 133 คน
จากการตรวจสอบพบว่า ขณะเครื่องบินลงจอด ล้อหน้าของอากาศยานไม่กาง ส่งผลให้เครื่องบินจอดกีดขวางอยู่บนรันเวย์ และยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้เครื่องบินลำอื่นไม่สามารถขึ้น–ลงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารทั้งหมดได้ออกจากเครื่องบินและเข้าสู่อาคารท่าอากาศยานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ พร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน สายการบิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้โดยสารเที่ยวบินอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง