"นิพิฏฐ์"ถามใครเป็นฝ่ายค้านลองตอบหน่อย ทำไมนายกฯ ไม่เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมันเอง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จงภูมิใจในการเป็นฝ่ายค้าน

ที่ให้ภูมิใจ มิใช่เพราะตอนเป็นนักการเมือง ผมเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเป็นรัฐบาล

แต่เป็นเพราะตอนประชาชนเลือกเราเป็น สส. เขาไม่รู้หรอกว่าเลือกแล้วเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล

เขาเลือกเพราะต้องการให้เราไปเป็นตัวแทนของเขา(representative)

ที่สำคัญ เป็น Representative ที่มีคุณภาพด้วย

ก็อยากบอกประชาชนให้เข้าใจด้วยว่า การเป็นฝ่ายค้าน ยากกว่าการเป็นรัฐบาลมาก

ยิ่งมีรัฐบาลที่ลุแก่อำนาจ แสวงหาผลประโยชน์ การเป็นฝ่ายค้านยิ่งยาก

ยิ่งฝ่ายค้านที่มือไม่สะอาด หรือ หลังมีแผล เข้าไปแล้วก็ทำได้เพียงไปนั่งหาวในสภา ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาฝ่ายรัฐบาล

ที่ง่ายที่สุด คือ การเป็นรัฐมนตรี

ใครที่คิดว่า ตัวเองต้องเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแล้ว
ลองแสดงภูมิให้ผมเห็นหน่อยสิว่า ทำไมวิกฤติพลังงาน , วิกฤติน้ำมัน นายกรัฐมนตรีไม่เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมันเอง ทั้งที่เรื่องนี้ใหญ่มาก เกือบทุกประเทศนายกรัฐมนตรีลงมาแก้ปัญหาเองทั้งสิ้น

ทำไมให้คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่มีครอบครัวเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมัน

ใครเป็นฝ่ายค้านลองตอบหน่อย หรือว่า .. ไม่มีฝ่ายค้าน?