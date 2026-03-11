"นิพิฏฐ์"ถามใครเป็นฝ่ายค้านลองตอบหน่อย ทำไมนายกฯ ไม่เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมันเอง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จงภูมิใจในการเป็นฝ่ายค้าน
ที่ให้ภูมิใจ มิใช่เพราะตอนเป็นนักการเมือง ผมเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเป็นรัฐบาล
แต่เป็นเพราะตอนประชาชนเลือกเราเป็น สส. เขาไม่รู้หรอกว่าเลือกแล้วเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
เขาเลือกเพราะต้องการให้เราไปเป็นตัวแทนของเขา(representative)
ที่สำคัญ เป็น Representative ที่มีคุณภาพด้วย
ก็อยากบอกประชาชนให้เข้าใจด้วยว่า การเป็นฝ่ายค้าน ยากกว่าการเป็นรัฐบาลมาก
ยิ่งมีรัฐบาลที่ลุแก่อำนาจ แสวงหาผลประโยชน์ การเป็นฝ่ายค้านยิ่งยาก
ยิ่งฝ่ายค้านที่มือไม่สะอาด หรือ หลังมีแผล เข้าไปแล้วก็ทำได้เพียงไปนั่งหาวในสภา ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาฝ่ายรัฐบาล
ที่ง่ายที่สุด คือ การเป็นรัฐมนตรี
ใครที่คิดว่า ตัวเองต้องเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแล้ว
ลองแสดงภูมิให้ผมเห็นหน่อยสิว่า ทำไมวิกฤติพลังงาน , วิกฤติน้ำมัน นายกรัฐมนตรีไม่เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมันเอง ทั้งที่เรื่องนี้ใหญ่มาก เกือบทุกประเทศนายกรัฐมนตรีลงมาแก้ปัญหาเองทั้งสิ้น
ทำไมให้คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่มีครอบครัวเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมัน
ใครเป็นฝ่ายค้านลองตอบหน่อย หรือว่า .. ไม่มีฝ่ายค้าน?