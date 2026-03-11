xs
พรุ่งนี้เปิดสะพานกรุงเทพให้เรือผ่าน 10.00 - 10.30 น. แนะใช้สะพานพระราม3 แทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



วันพรุ่งนี้ (12 มี.ค.) เวลา 10.00 - 10.30 น. เปิดสะพานกรุงเทพให้เรือผ่าน แนะใช้สะพานพระราม3 ทดแทน