xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 78,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.29 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,845.48 บาท