หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 18.32 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,783.43 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,424.08 จุด ปรับขึ้น 18.32 จุด หรือ 1.30% มูลค่าซื้อขาย 38,783.43 ล้านบาท