GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 762 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (10 มีนาคม 69) จุดความร้อนของไทยพบ 762 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 245 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 165 จุด พื้นที่เกษตร 154 จุด พื้นที่ เขต สปก. 113 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 79 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 5723 จุด ลาว 663 จุด กัมพูชา 443 จุด เวียดนาม 51 จุด มาเลเซีย 45 จุด