ก.ล.ต.ประสาน Google ปิดกั้นแอปฯ หลอกลงทุน แอบอ้างเป็นบริษัทหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เดินหน้าตรวจสอบและเตือนประชาชนเกี่ยวกับกรณีแอบอ้างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หลอกลวงลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมประสานความร่วมมือไปยัง Google เพื่อปิดกั้นแอปฯ ดังกล่าว ลดช่องทางการเข้าถึงของมิจฉาชีพ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
หากไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายหลอกลงทุนหรือไม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ปรึกษาได้ที่สายด่วนฯ ก.ล.ต. 1207 กด 22 หรือตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ Investor Alert