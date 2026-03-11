xs
คืบเหตุไฟไหม้สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณภายในสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงฉีดงน้ำและโฟม เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลาม

เวลา 10.00 น. ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ