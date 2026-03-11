‘หัวหน้าวิน’อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว หลังถูกถูกอดีตเจ้าหน้าที่ยิงสาหัส

ความคืบกรณี นายวรุณ จันทร์สว่าง หรือ หัวหน้าวิน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ และผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ถูกอดีตเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ล่าสุดได้รับแจ้งว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว ขณะนี้ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีและสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน เนื่องจากถูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณชายโครงซ้าย ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญหลายส่วน ได้แก่ ม้าม กระเพาะอาหาร กระบังลม ปอด แม้จะถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว แต่ทีมแพทย์ยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนและฟื้นฟูร่างกายในระยะต่อไป