ราคาทองคำครั้งที่ 12 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 78,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.25 น. ครั้งที่ 12 ลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,663.56 บาท